Легендарный футболист не исключает, что будет смотреть матчи как болельщик.

Легенда аргентинского футбола Лионель Месси снова поставил под сомнение свое участие в предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. В преддверии жеребьевки в Вашингтоне 39-летний спортсмен заявил в интервью, что в «худшем случае» будет смотреть турнир как болельщик. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее восьмикратный обладатель «Золотого мяча» уже намекал, что может пропустить турнир, чтобы дать дорогу молодым игрокам своей страны. Месси, который в декабре 2022 года привел сборную Аргентины к долгожданной победе на чемпионате мира в Катаре, вновь поставил под вопрос включение в состав команды.

«Надеюсь, я смогу быть там. Я уже говорил, что хотел бы там быть. В худшем случае я буду смотреть трансляцию, но это будет нечто особенное», — сказал он.

Спортсмен, который сейчас завершает карьеру в американском клубе «Интер Майами» после неудачного периода в «Пари Сен-Жермен», отметил, что после стольких лет, проведенных вне ведущих европейских лиг и Лиги чемпионов, его участие не является гарантией.

Месси признался, что решение будет зависеть от его физического состояния.

«Возраст — это тоже реальность, хоть это и число. Игры, в которые я буду играть, отличаются от тех, в которые я играл, когда выступал в Европе на соревнованиях, где матчи проходили каждые три дня. Осталось совсем немного, и я не знаю, каким буду в этот момент», — поделился Месси.

Футболист высоко оценил нынешнюю сборную Аргентины, возглавляемую Лионелем Скалони, отметив, что это «команда победителей с сильным мышлением». А спортсмены сборной отлично ладят друг с другом.

«Аргентине нужно воспользоваться этим моментом. Победа на чемпионате мира придает уверенности и позволяет по-другому готовиться к соревнованиям», — заключил футболист.

