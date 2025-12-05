«Откликнется у каждого»: оперная певица Лагутина о своем видении песни Ave Maria

Фото, видео: 5-tv.ru

Всем известное сочинение в современном исполнении обрело свежий смысл.

Оперная певица Олеся Лагутина выпустила современную интерпретацию всемирной композиции Ave Maria, самой популярной молитвы, слова которой были положены разными композиторами на почти 50 мелодий в разное время. Подробнее о том, почему исполнительница решила обратиться к произведению XVI века, она рассказала в беседе с 5-tv.ru во время пресс-подхода на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!»

По словам Лагутиной, идея выполнить классическое произведение в новом звучании появилась у нее давно. Она отметила, что сотрудничает с композитором по имени Алексей, который создал для нее множество песен, запланированных к релизу в 2026 году на цифровых платформах.

К тому же певица подчеркнула, что хотела реализовать с ним творческую коллаборацию, в которой всем известное сочинение «обрело бы современный смысл».

«И Алексей написал потрясающую аранжировку. И сейчас „Аве Марию“ можно везде послушать. И я думаю, что она откликнется у каждого здесь», — пояснила она, указав на сердце.

Лагутина выразила уверенность, что ее подход поможет молодому поколению легче воспринять классику. Она напомнила, что существует жанр опера-кроссовер, в котором традиционные произведения интегрируются в современную музыкальную форму.

«100%, потому что есть такой жанр, как опера-кроссовер. <…> И я думаю, что это основной такой контекст, в котором можно донести до каждого слушателя всю красоту, все благородство, всю филигранность классической музыки», — подчеркнула артистка.

Комментируя возможную критику в свой адрес, певица признала, что «Аве Мария» — довольно сложное для исполнения произведение, к которому не каждый решится подступить.

«На самом деле много уже было аранжировок, но я считаю, что наша с Алексеем аранжировка наиболее удачная», — заключила Лагутина, добавив, что новое звучание позволяет слушателям мысленно перенестись в эпоху создания произведения.

