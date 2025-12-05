«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе

Фото: www.globallookpress.com/Eduardo Lima

Наследнику престола напомнили, что у него нет опыта управления страной.

Неожиданное появление принца Гарри в шоу The Late Show обернулось негативной реакцией зрителей. Шутка о «короле, которого выбрали американцы» была намеком на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Express.

Принц Гарри появился в эфире в рамках комедийного скетча о рождественских фильмах. Исполняя роль претендента на образ «рождественского принца» в вымышленной картине Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska, он произнес свою шутку.

«Вы, американцы, одержимы монархией… Правда? Я слышал, вы выбрали себе короля», — сказал он ведущему Стивену Колберту.

Фраза была воспринята как отсылка к протестам No Kings против Трампа и его собственным заявлениям о «королевском» статусе в соцсетях. Несколько источников сообщили, что в зале были слышны возгласы неодобрения, что для шоу Колберта редкость.

Гарри также добавил колкость в адрес телеканала CBS, упомянув 16 миллионов долларов урегулирования по иску Трампа о монтаже интервью Камалы Харрис.

«Я улечу на прослушивание, улажу иск с Белым домом — все, чем вы, телевизионщики, занимаетесь», — сказал принц.

После эфира критика посыпалась в первую очередь со стороны Fox News и консервативных изданий.

Обозревательница National Review Кэролайн Дауни назвала Гарри «опозоренным сыном-неудачником», обвинив его в том, что он «расколол королевскую семью» и использует медийные площадки для личного пиара. По ее словам, шутка о «короле Америки» оказалась не только неуместной, но и нелепой, учитывая, что сам Гарри «никогда не управлял страной и не имеет роли в монархии».

По мнению обозревателя Тома Шиллу, подача фразы была «неловкой», а заготовленная реплика — «провалилась, потому что Гарри был зажат и неестественен». Он отметил, что шутка могла бы сработать, «если бы она прозвучала спонтанно, а не как плохо сыгранный трюк».

