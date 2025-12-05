Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Российский лидер отдал дань уважения памяти философу.
Президент России Владимир Путин нанес визит в комплекс Радж Гхат в Дели, который находится на месте кремации индийского политика и философа Махатмы Ганди. Кадры возложения венка российским лидером к мемориалу публикует 5-tv.ru.
Следуя индийской традиции, перед тем, как войти в мемориал, президент РФ снял обувь. Таким образом он отдал дань уважения памяти Ганди.
Также российский лидер оставил запись в книге почетных гостей комплекса мемориала.
Путин приехал с госвизитом в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди на 4-5 декабря. Моди лично встретил российского лидера по прибытии в страну. Это уже его десятый по счету визит российского президента в Индию.
Ранее, писал 5-tv.ru, Нарендра Моди заявил, что визит Путина в Индию имеет историческое значение.
