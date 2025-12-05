Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе

The Korea Times: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе

Слухи о возможном романе двух самых популярных звезд K-pop — Чонгука из группы BTS и Винтер из группы Aespa — быстро распространяются в сети. Интерес фанатов подогревает отсутствие комментариев со стороны лейблов артистов. Об этом сообщает The Korea Times.

По данным источников в музыкальной индустрии, слухи возникли из-за утверждений, что у айдолов есть одинаковые татуировки, которые фанаты называют «парными». В интернет-публикациях утверждается, что Чонгук и Винтер набили изображение трех щенков. Это совпадение поклонники трактуют как возможный намек на отношения.

Среди других «доказательств», приведенных онлайн-наблюдателями, фигурирует сходство в дизайне их внутриканальных мониторов, которые артисты используют во время выступлений на сцене. Также поклонники увидели схожесть никнеймов звезд в социальных сетях: оба ранее использовали формат, начинающийся с «im» — «imwinter» и «imjungkook» (хотя Чонгук с тех пор сменил название своего аккаунта).

Однако ни лейбл BigHit Music, который представляет Чонгука, ни агентство SM Entertainment, в котором состоит Винтер, не сделали официальных заявлений по поводу их отношений.

Чон Чонгук является главным вокалистом и макнэ (самым младшим участником) группы BTS, дебютировавшей в 2013 году. Винтер также является ведущей вокалисткой и макнэ группы Aespa, дебютировавшей в 2020 году.

