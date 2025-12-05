Путин поблагодарил Моди за поиск путей разрешения кризиса на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Премьер активно участвует в развитии двусторонних отношений Индии и России.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди конфликт на Украине в ходе госвизита в страну. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Российский лидер отметил, что у него появилась возможность рассказать про украинский кризис в беседе с коллегой.

«Дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит как раз на украинском направлении. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса», — сказал он.

Президент РФ поблагодарил Моди за усилия, которые были направлены на урегулирование сложившейся обстановки.

«Спасибо Вам за это внимание и спасибо за Ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Моди активно участвует в качественном развитии двусторонних отношений Индии и России. Путин заявил, что дипломатическое общение с премьером по ключевым украинским вопросам носит глубокую направленность.

«Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали. Важно другое. Важно содержание, содержание очень глубокое. Мы этим очень дорожим и мы видим, что вы, уважаемый господин премьер-министр, уделяете этому тоже очень большое личное внимание», — заявил президент.

