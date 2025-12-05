Скромная церемония: звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Этот брак для 69-летней актрисы стал четвертым.

Актриса Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», вышла замуж за своего партнера, звукорежиссера Рассела Томаса, который младше ее на 14 лет. Элегантная и скромная церемония прошла в Лондоне в Старой ратуше Челси. Об этом сообщает People.

На торжестве присутствовало всего 12 гостей — только члены семьи и самые близкие друзья. Для церемонии 69-летняя Кэтролл выбрала изысканный костюм от Dior, созданный ее давним товарищем Патрисией Филд. Образ дополнили перчатки Cornelia James и шляпа, сшитая на заказ у модистки Филипа Трейси. Томас был в костюме от Richard James, сшитом на заказ.

Пара познакомилась в 2016 году на BBC, когда Ким участвовала в программе «Женский час». Их общение быстро переросло в роман после того, как Рассел написал ей в личные сообщения в X.

«Это было очень, очень современно и очень просто», — рассказала Кэтролл в интервью Glamour.

Пара долго поддерживала отношения на расстоянии, пока Рассел не приехал к актрисе в Ванкувер.

«Это было очень смело с его стороны, ведь мы почти не знали друг друга… Но он приехал, и мы отлично поладили. И с тех пор мы вместе!» — делилась актриса в 2020 году.

В 2025 году Ким назвала своего мужа «немного бунтарем» и отметила, что он прожил невероятно интересную жизнь на своих условиях, что ей очень нравится.

Брак с Расселом Томасом стал для Ким Кэтролл четвертым. Первый избранником актрисы был американский писатель Ларри Дэвидсон. Вторым — канадский звукорежиссер Марк Левитт. Третий союз Ким заключила с ритейлером по фамилии Андреас.

У актрисы нет собственных детей, она пережила несколько выкидышей.

