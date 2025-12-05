«По-человечески, по-товарищески, по-дружески»: как прошел первый день госвизита Путина в Индию

Фото, видео: Reuters/Alexander Kazakov; 5-tv.ru

Перспективы партнерства двух стран обсуждают, в том числе на Российско-индийском бизнес-форуме.

Эта поездка запомнится еще и тем, что индийский премьер не раз отходил от строгого дипломатического протокола. Из аэропорта лидеры отправились на неформальный ужин вместе — в одной машине. Что еще раз показывает теплые дружеские отношения Владимира Путина и Нарендры Моди. На этих же принципах строится и партнерство в ключевых проектах. Корреспондент «Известий» Максим Прихода передает из Нью-Дели.

Основной день визита Владимира Путина в индийскую столицу. Статус — государственный, что предполагает большое число ярких, достаточно экзотических для российского глаза церемоний.

Понятно, что эта поездка готовилась не один месяц, но место импровизации в ней все же есть. В аэропорт, встречать Владимира Путина, Нарендра Моди приехал не по плану. Это был чистый экспромт. Как и та, памятная часовая беседа в «Аурусе» во время саммита ШОС.

«Подошла моя машина, я говорю: „Слушай, поехали вместе — и все“. Просто по-человечески, по-товарищески, по-дружески. Ничего здесь, никакой сложной задумки не было, просто сели вместе как товарищи, как друзья, и разговаривали по дороге», — вспоминал Путин.

Об этом эпизоде, ярко иллюстрирующем отношения двух лидеров, вспомнили журналисты индийских СМИ, которым Владимир Путин дал интервью прямо перед вылетом. В нем подчеркнул: в мире формируются новые центры силы. И многое зависит от прямого взаимодействия между их лидерами.

«По-другому расклад сил в мире происходит. И в этих условиях очень важна стабильность между крупными странами, очень важна. Она создает определенную базу, основу для поступательного развития и в двустороннем плане, и в мире в целом. В этом смысле наша работа вместе с Премьер-министром Моди имеет очень большое значение, даже выходящее за рамки двусторонних отношений», — говорит президент.

Двусторонние же отношения строятся не только на взаимной симпатии, но и на обоюдной выгоде.

«Индия — третья экономика мира. Это лидер глобального роста на десятилетия вперед. Россия — четвертая экономика мира. Мы должны говорить о сумме, превышающей, в перспективе 20-30 лет, сотню миллиардов долларов ежегодного товарооборота товарами и услугами», — отметил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Перспективы партнерства во всех ключевых сферах обсуждают на проходящем в эти дни Российско-индийском бизнес-форуме: это один из ключевых пунктов президентской программы. Накануне здесь говорили о сельском хозяйстве…

«По научтеху будем делать совместную программу, по селекции, в рамках растениеводства, животноводства, в рамках плодородия почвы», — Оксана Лут, министр сельского хозяйства.

Говорили и о партнерстве в сфере высоких технологий…

«Индия сейчас вторая страна в мире по производству смартфонов. Этому мы учимся. Учимся, как дополнительно к софту получить еще большие возможности по производству железа…» — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Сотрудничество в медицине традиционно развивается не только в части поставок лекарственных препаратов, но и в том, что сюда едут индийские студенты!

«В Российской Федерации учится большое количество студентов из Индии. Причем, хочу сказать, что за последние где-то десять лет количество студентов из Индии возросло более чем в два раза», — отметил Михаил Мурашко, министр здравоохранения.

И многие остаются! Абхай Сингх еще в советские годы приехал в Курск, чтобы стать врачом. Сейчас он — депутат курского заксобрания.

«75% народа голосовало за меня. Россия — это моя вторая мать», — говорит Абхай Сингх, депутат Курского городского собрания, зампредседателя комитета по законодательству.

Получается: и мы заинтересованы в индии, и Индия — в нас!

Еще в эпоху великих открытий именно в индию за ее товарами стремились все европейские державы. Сегодня стране тоже есть что предложить. Но в отличие от колониальных времен, она сама в праве выбирать торговых партнеров.

Из бывшей метрополии за тем, как сближаются Индия и Россия теперь могут разве что не без ревности наблюдать.

«В мире, который стремительно меняется, интересно следить за тем, как вот это отношение между большими странами меняется», — отметил журналист Стив Розенберг, ВВС.

И основное отличие формирующегося миропорядка в том, что страны, которые сегодня представляют локомотивы мировой экономики не стремятся к господству. И дружат не «против кого-то».

«Вы знаете, ни я, ни премьер Моди, несмотря на то, что мы испытываем некоторое давление со стороны, никогда — я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы услышали, — никогда не выстраиваем свою работу, работая между собой, против кого бы то ни было», — подчеркнул Владимир Путин.

Покидая Екатерининский зал кремля, индийские журналисты не удержались от комплиментов российской столице. И нет сомнений, что индийская сторона теперь сделает все, чтобы и у российской делегации во главе с Владимиром Путиным после этого визита осталось самое приятное впечатление.



