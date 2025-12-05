Серия переговоров: каким будет второй день государственного визита Путина в Индию

Во второй день госвизита в Индию Путин примет участие в серии переговоров

Фото, видео: 5-tv.ru

Лидеры стран выступят на пленарном заседании Российско-индийского форума.

И начинаем с главной темы дня — в эти минуты стартует официальная программа государственного визита Владимира Путина в Индию. Церемония проходит у Президентского дворца. Российскую делегацию встречает все индийское руководство.

Впереди — переговоры с президентом страны и премьером Нарендрой Моди. Следом лидеров ждут на Российско-индийском бизнес-форуме, где они выступят на пленарном заседании.

А под занавес дня индийская коллега даст официальный прием в честь высокого гостя. Корреспонденты «Известий» весь день будут следить — за программой президента.

