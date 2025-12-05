Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

У юноши есть возлюбленная.

Сын рэпера Децла, 20-летний Тони Толмацкий, откровенно рассказал о том, почему пока не готов к браку. Хотя отношения с его возлюбленной по имени Стефани, которая старше юноши на шесть лет, давно перешли в серьезную стадию, молодой артист признался, что до предложения руки и сердца еще далеко.

«Я пока, честно, не зарабатываю. Не хочу подводить возможного будущего ребенка — хочу хотя бы какую-то копеечку иметь. Сразу рожать… Ну, не то что сразу, но просто надо. Пока я еще созреваю», — сказал он в беседе с Woman.ru.

На данный момент Тони живет с бабушкой и дедушкой. Стефани приезжает в гости, но в планах у влюбленных — начать снимать собственное жилье.

Пара познакомилась в МГУ, и с тех пор их отношения развиваются без лишней драматичности. Толмацкий отмечает, что между ними царят уважение и спокойствие, а редкие ссоры бывают исключительно несерьезными и бытовыми.

Родители Тони — рэпер Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) и Юлия Киселева — познакомились в 2004 году. Музыкант стал отцом лишь один раз. Тони родился летом 2005 года.

Наследник артиста идет по стопам отца — занимается музыкой и привлекает все больше внимания аудитории.

