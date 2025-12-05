«Поставили диагноз»: Евгения Осипова раскрыла причины алкогольной зависимости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгения Осипова

В тяжелый период жизни муж ее не поддержал.

Актриса Евгения Осипова участвует в реалити «Звезды под капельницами», проходя лечение от алкогольной зависимости. В интервью с телеведущим Андреем Малаховым она рассказала, что пристрастие к спиртному возникло из-за болезни сына.

«Четыре года назад сыну поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: „Мама, когда я буду здоровым?“ Я ответила: „Никогда“. Я жила во внутреннем аду», — рассказала актриса.

Из-за этого в отношениях с мужем у актрисы произошел разлад. Ее супруг и она жили как друзья. Евгения попросила его съехать, однако формально он не уходил еще 2,5 года: проводил время с семьей, ездил вместе отдыхать. Позже выяснилось, что у мужа уже год был роман на стороне.

«Я увидела машину, в которой он был не один. Спросила — он сказал: «Да, у меня уже девушка». А друзья подтвердили: «Она уже год», — сказала актриса.

Этот удар она переживала тяжело — хотела выть от обиды. Тогда в жизни появился алкоголь. Осипова признается, что употребляла, чтобы притупить эмоциональную боль и отработать накопившийся стресс, когда нельзя позволить себе лежать пластом, ведь дома двое маленьких детей. Она обращалась к психологам и опиралась на поддержку друзей, которые помогали с детьми и врачами.

При этом бывший муж, как утверждает Осипова, в тот период не проявил участия. Он ни разу не приехал к Евгении, полностью сосредоточившись на новых отношениях.

«У нас с ним сейчас нет никакого общения, я поступила честно по отношению к его новым отношениям. А он хотел и тут, и там быть. Он общается с детьми так, как это видит. Но я в это не вмешиваюсь», — рассказала актриса.

Сегодня актриса понимает, что алкоголь — не способ решения проблем, и благодарит проект «Звезды под капельницами» за возможность начать реабилитацию. Она продолжает работать, чтобы обеспечивать детей и пожилую мать, и подчеркивает, что важно вовремя просить помощи, даже если кажется, что справиться нужно в одиночку.

