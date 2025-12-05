Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Он также снялся в главной роли в российской ленте «Иерей-сан. Исповедь самурая».

Актер Кэри-Хироюки Тагава, ставший культовой фигурой для нескольких поколений зрителей, умер в Калифорнии, США. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, артист скончался в кругу семьи, причиной стали осложнения после перенесенного инсульта. Ему было 75 лет.

Тагава начал карьеру в Голливуде в 1986 году с фильма «Большой переполох в маленьком Китае» и быстро стал востребованным характерным артистом. В 1990-х и 2000-х он запомнился ролями в «Лицензии на убийство», «Мемуарах гейши», «Планете обезьян», «Электре» и других легендарных проектах.

Особую славу ему принесла роль злого колдуна Шан Цзуна в экранизации игры Mortal Kombat — фильме «Смертельная битва» 1995 года. Его фраза «Твоя душа — моя!» стала культовой, а сам актер позже вернулся к этому персонажу в игре Mortal Kombat 11, где озвучил и визуально воплотил обновленный образ.

Фото: Кадр из к/ф «Смертельная битва», реж. Пол У. С. Андерсон, 1995 г

В 2010-е Тагава продолжал активно сниматься: зрители видели его в «Человеке в высоком замке» и «47 ронинах», а также слышали его голос в видеоиграх Batman: Rise of Sin Tzu и Soldier Boyz.

Отдельную страницу в карьере актера занимает российский фильм «Иерей-сан. Исповедь самурая» (2015) режиссера Егора Баранова. В этой картине Тагава сыграл одну из самых необычных и ярких ролей — японца Такуро Накамуру, принявшего крещение и ставшего православным священником отцом Николаем.

По сюжету герой актера оказывается втянут в криминальные разборки якудза, из-за которых вынужден покинуть Японию и найти новый приход в российской глубинке. Вместе с Тагавой в фильме сыграли Иван Охлобыстин, Петр Мамонов, Любовь Толкалина и другие знаменитые артисты.

