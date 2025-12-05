«Нужно расширять возможности»: главные заявления Путина индийским СМИ

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Страны продолжают укреплять взаимовыгодное сотрудничество, демонстрируя долгосрочную перспективу партнерства.

В преддверии государственного визита в Индию Президент России Владимир Путин 4 декабря ответил на вопросы и сделал ряд ключевых заявлений в ходе беседы с индийскими СМИ. Подробнее об этом — в материале 5-tv.ru.

Национальные валюты

В ходе интервью телеканалу India Today, Путин отметил важность более активного внедрения национальных валют в финансовые операции стран БРИКС.

«Нужно расширять возможности использования национальных валют», — подчеркнул он.

При этом, вопрос о создании единой валюты в объединении в настоящий момент не стоит — такие изменения должны происходить постепенно и без спешки.

«Зеленая» энергетика

В ходе беседы с индийскими журналистами, Путин назвал Россию единственной страной в мире, которая не только способна строить, но и фактически строит малые атомные электростанции. По его словам, благодаря укреплению энергетической инфраструктуры, страна представляет значительное конкурентное преимущество на мировом рынке.

Кроме того, Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире среди других углеводородных источников.

«У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых „зеленых“ энергетик в мире», — сказал российский лидер.

Международные отношения

Владимир Путин также отметил стремительное развитие мира, в котором меняется расстановка сил и происходят значительные трансформации. В таких условиях необходима стабильность между крупнейшими государствами, что создаст основу для развития в двусторонних международных отношениях.

Говоря о сотрудничестве России и Индии Путин заявил, что оба государства никогда не причиняли вреда другим странам и ориентировались только на защиту собственных стран.

«Ни я, ни премьер Моди, несмотря на определенное внешнее давление, с которым мы сталкиваемся, никогда, и я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы это услышали, не подходили к нашему сотрудничеству с целью работать против кого-либо», — сообщил Путин.

Отвечая на вопрос об оценке деятельности президента США Дональда Трампа, Путин отметил, что американский лидер «действует добросовестно» и исходит из национальных задач.

А в отношении лидера киевского режима Владимира Зеленского Путин заявил, что тот ставит интересы радикально настроенных националистов выше потребностей граждан страны, а мышление киевского режима напоминает неонацистские модели.

«Существовала угроза не просто давления, а прямого насилия в отношении крымчан. Россия вмешалась, чтобы помочь им», —добавил он.

Конфликт на Украине и отношения с ЕС

В ходе беседы с телеканалом India Today, Путин заявил, что Трамп желает скорейшего завершения конфликта на Украине как минимум из гуманитарных соображений, поэтому американская сторона находится в активном поиске решений по урегулированию.

Что касается Запада, Путин считает, что европейские страны задействуют свои монопольные позиции в мировом медиапространстве для продвижения ошибочного представления об угрозах со стороны России. По его словам, это делается намеренно с целью запугать собственное население разговорами о якобы возможном возрождении Советского Союза, используя для этого подконтрольные информационные площадки.

Сам российский лидер категорично отверг саму идею возвращения к устройству эпохи СССР, назвав ее бессмысленной и нерациональной.

Также Путин согласился с мнением президента США Дональдом Трампом касаемо злоупотребления темой изменения климата в политических целях со стороны Запада. По его словам, европейские страны активно спекулируют на волнующих людей вопросах.

4 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, где его торжественно встретили на авиабазе ВВС Индии Палам.

У трапа российского лидера лично встречал премьер-министр страны и его давний друг Нарендра Моди. С авиабазы они поехали на неформальный обед вместе на одном автомобиле.

К визиту готовились заранее и с огромным размахом. Местные жители даже совершали ритуалы благословения с песнями и чтением мантр. А художники рисовали портреты Путина из песка. На взлетно-посадочной полосе для российского лидера расстелили красные ковры, а девушки в национальных костюмах исполнили традиционный танец.

Визит президента России в Индию 4-5 декабря включает насыщенную программу переговоров и подписание более 15 двусторонних документов. В рамках поездки намечен 23-й двусторонний саммит и вечерняя встреча с президентом Индии Драупади Мурму.

