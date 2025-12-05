«Облачный танцор»: Pantone назвал цвет 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Считается, что этот цвет приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание.

«Облачный танцор». Именно так называется главный цвет 2026 года по версии американского института Pantone.

Это оттенок белого. Считается, что он приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание в наш шумный мир. А еще символизирует стремление начать все сначала и обещает ясность во время перемен.

Институт ежегодно объясняет, почему именно этот оттенок стал главным в году. Перед тем как его представить, специалисты в течение девяти месяцев анализируют цветовые закономерности. Берут в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, а также коллекции дизайнеров, политическую и экономическую обстановку.

