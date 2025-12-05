Названа причина ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет самолетом в Домодедово
Причиной ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет Boeing 777 стала утечка масла
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Анкин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Техническая жидкость просочилось из поврежденного генератора.
Утечка масла могла стать причиной происшествия с Boeing, летевшим из Москвы на Пхукет.
Как пишут «Известия», техническая жидкость просочилось из поврежденного генератора. Оттуда и повалил дым. Но открытого горения все-таки, не было. Поэтому обошлось без серьезных последствий.
Напомним, борт с туристами подал сигнал бедствия сразу после вылета из Домодедово. Экипаж отключил аварийный двигатель и вернулся в аэропорт.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.