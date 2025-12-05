Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Факт ликвидации боевиков подтвердили штурмовики при зачистке местности.

Минометчики штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы ВСУ в районе Волчанска на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Разведчики обнаружили скрытую позицию пехоты ВСУ, уточнили координаты цели и передали их для огневого поражения. Точным ударом минометчики уничтожили пехоту ВСУ, а российские штурмовые группы смогли продвинуться дальше. Зачистка местности подтвердила ликвидацию живой силы ВСУ.

Разведкой, определением координат целей и корректировкой огня занимаются дроноводы. После получения необходимых данных расчеты выдвигаются на замаскированные огневые позиции. Приведение орудия к бою проводится за считанные минуты.

Расчеты работают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Стрельба ведется на разные дистанции в зависимости от выполнения боевых задач. Минометные расчеты работают четко и профессионально. Данные объективного контроля с разведывательных дронов подтверждают уничтожение целей.

Исходя из поставленной задачи, минометные расчеты могут вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление. После выполнения боевых задач минометчики оперативно маскируют орудия и уходят в укрытия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

