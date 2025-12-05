«Сыну придется попотеть»: Ольга Серябкина о воспитании четырехлетнего сына Луки

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Ольга Серябкина не дает четырехлетнему сыну Луке ни единого шанса стать избалованным ребенком. Она собирается вырастить его настоящим мужчиной и человеком с целями. Об этом артистка заявила корреспонденту 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

Ольга добавила, что Лука растет активным, упрямым и требовательным ребенком. Поэтому певица решила быть построже к сыну, чтобы все не преподносилось ему на блюдечке с голубой каемочкой.

«Дети, наверное, когда им четыре, максимально требовательны к себе, и родители, пока те еще маленькие, позволяют им чуть больше. Но я в этот раз, когда у него был день рождения, поняла, что все, пора конкретно уже быть построже. Я буду стараться делать так, чтобы мой сын был, в первую очередь, настоящим мужчиной. Я буду всегда стараться делать так, чтобы он тоже, как и я, чего-то хотел, чтобы ему не все доставалось легко. Очень важно, чтобы ребенок и вообще человек имел цели. А когда все на блюдечке, целей становится меньше. Поэтому, наверное, моему сыну придется попотеть», — поделилась Серябкина.

На вопрос журналиста о том, какой подарок запросил Лука от родителей на Новый год, певица заявила, что он ничего не умеет просить. По ее словам, максимум, что он может попросить — это шоколадка.

Также артистка не балует сына дорогими вещами, предпочитая дарить качественную одежду российских брендов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Новый год Ольга Серябкина будет без мужа и сына Луки.

