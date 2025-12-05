Студент пропал возле замка Дракулы

Фото: www.globallookpress.com/Wigbert Röth

Поиски осложняются тяжелыми погодными условиями.

Британский студент из университета Бристоля, 18-летний Джордж Смит пропал в горах Трансильвании неподалеку от замка Бран (известного как замок Дракулы). По данным спасателей из Брашова, он отправился в поход в одиночку. Об этом сообщила газета The New York Post.

Будучи на маршруте Смит успел позвонить на экстренный номер 112, сообщив, что потерял ориентир и чувствует сильный холод, возможно развитие гипотермии. После этого спасатели обнаружили его рюкзак в точке, совпадающей с координатами последнего сигнала телефона.

Экстренные службы исключили версию о том, что британец собирался в замок Бран.

«Учитывая, что жертва сообщила об ощущении холода и возможном развитии гипотермии, горные спасатели порекомендовали ей продолжить движение по туристическому маршруту, на котором она находилась, поскольку, согласно GPS-координатам, она двигалась в правильном направлении к хижине Малаешти», — проинформировали спасатели.

Поисковая команда поднялась в горы и осталась на ночь в приюте Малаешти, чтобы утром исследовать долину Цыганешти. Поиски осложнили тяжелые погодные условия — снегопад, плотный туман и сильный ветер. Использовать авиацию и дроны пока невозможно — погодные условия не позволяют поднять технику в воздух. Операция продолжается.

