Дочь и внучку Долиной привлекли к спору о ее квартире в Верховном суде

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Дело о жилище артистки рассмотрят 16 декабря.

Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к разбирательству по делу о продаже квартиры народной артистки России. Об этом свидетельствуют данные суда.

«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Долиной А. И. (Долина Лариса Александровна)», — указано в материалах.

Спор о квартире Ларисы Долиной Верховный суд рассмотрит 16 декабря. Гражданское дело певицы передали судье для дальнейшего рассмотрения.

«Схема Долиной»

Лариса Долина стала участницей громкого скандала, связанного с продажей элитной квартиры. В резонансном деле, вышедшем за рамки только судебной практики, оказались замешаны мошенники, честная покупательница, экспертизы и длительные разбирательства.

Все началось весной 2024 года, когда с певицей по телефону связались аферисты. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили артистку, что ее деньги и недвижимость в опасности. Они сказали, что для «специальной операции» нужно продать квартиру и перевести деньги на «безопасные счета».

Долина поверила им и продала свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей, хотя ее реальная стоимость составляла 138 миллионов. Мошенники получили более 200 миллионов рублей, часть из которых певица перевела им из личных средств.

Когда покупательница, 34-летняя предприниматель Полина Лурье, захотела въехать в квартиру, Долина отказалась, потому что считала, что она все еще ее хозяйка. Тогда же она пошла в полицию.

Лурье настаивала, что совершила сделку законно — лично встречалась с певицей, давала задаток, подписывала бумаги. Ей казалось, что это обычная продажа квартиры: объявление, осмотр, договор, регистрация. Она ничего не заподозрила.

Суд решил, что квартира должна вернуться Долиной, а Лурье не имеет на нее права. Позже это решение подтвердили другие инстанции.

В ноябре 2025 года суд над мошенниками закончился: четверых осудили на срок от четырех до семи лет, а главная мошенница должна заплатить большой штраф.

Суд решил, что Лурье не должна требовать деньги обратно у Долиной. Ей придется судиться с мошенниками, чтобы вернуть свои 112 миллионов рублей. В итоге предприниматель потеряла и квартиру, и деньги.

Суд решил, что Долина не знала, что ее обманывают, и думала, что помогает спецслужбам. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она была в состоянии, когда легко поддается обману. Поэтому суд признал сделку недействительной.

На фоне скандала появилось понятие «эффект Долиной» — ситуация, когда продавец, получив деньги, через суд возвращает себе квартиру, ссылаясь на мошенничество или заблуждение.

Существуют два механизма:

Односторонняя реституция — когда жилье возвращают продавцу, но покупатель не получает деньги;

Виндикация по цепочке — жилье возвращают первоначальному владельцу даже после перепродаж.

Суды часто встают на сторону пожилых продавцов, оставляя покупателей без защиты. Нотариус, видеозапись и справки не гарантируют безопасности.

