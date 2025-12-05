НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это позволит укрепить взаимопонимание двух народов и их позиции на международной арене.

Национальная Медиа Группа (НМГ) подписала соглашения о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями Индии, среди которых телерадиовещательная компания Prasar Bharati, информационное агентство Asian News International (ANI) и медиагруппа TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited).

Подписания состоялись в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

Как отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, Россию и Индию объединяют их многовековые связи, которые создают прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

«Совместная работа с индийскими коллегами на новом уровне позволит более точно понять интересы российских и индийских потребителей контента. Сотрудничество открывает новые возможности в производстве медиапродуктов и обмене опытом в условиях глобальной трансформации бизнеса», — заявила Светлана Баланова.

НМГ ведет активную работу в Индии. Так, на днях, в Джайпуре завершились съемки нового масштабного реалити-шоу для телеканала СТС «Тайный миллионер». В проекте задействовали более 100 индийских специалистов.



Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев





В рамках соглашения с Prasar Bharati стороны договорились об обмене и совместном производстве контента в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта, новостей, представляющих интерес для обеих стран.

«Мы особенно рады перспективе изучения возможности размещения наших телевизионных и радиоканалов на цифровых платформах друг друга на взаимной основе — это значительно расширит охват и доступность нашего контента», — отметил генеральный директор Prasar Bharati Гаурав Двиведи.



ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Соглашение с Asian News International (ANI) позволит обеим компаниям системно развивать взаимодействие, улучшать качество международного новостного обмена и предоставлять аудитории более широкое и объективное освещение актуальных событий в двух странах.

«Сотрудничество укрепит нашу способность предоставлять достоверные, своевременные и всесторонние новости аудитории обеих стран», — подчеркнул главный редактор и генеральный директор ANI Санджив Пракаш.

Соглашение с TV9 Network дает возможность развивать сотрудничество через обмен медиаконтентом, совместное производство материалов, обучение и стажировки сотрудников, расширение распространения медиапродукции, а также использование потенциала корреспондентских сетей.

«TV9 Bharatvarsh — единственный глобальный новостной канал, вещающий на хинди, поможет донести аудитории точку зрения России на мировые события, (а также. — Прим. ред.)… показать российским зрителям индийскую оценку мировой новостной картины», — сказал исполнительный директор TV9 Network Хемант Шарма.

