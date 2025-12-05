Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler, Pool/Dts Nachr; 5-tv.ru

Канцлер Германии призвал президента Украины к осторожности.

Тот же украинский вопрос Европа пытается разыграть в свою пользу, но не получается. Немецкая газета Spiegel сегодня публикует стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они дают ему свои наставления.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц учит жизни. А президент Франции Эммануэль Макрон просто обвиняет Вашингтон в предательстве.

«Есть вероятность, что США предадут Украину по территориальному вопросу без какой-либо ясности по гарантиям безопасности», — заявил Макрон.

«Зеленский должен быть предельно осторожен в ближайшие дни. Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — утверждал Мерц.

Они — это спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Если верить утечке Spiegel, то европейские лидеры очень хотели с ними встретиться, но, как известно, не получилось.

Но теперь точно ясно, что любая информация, попавшая в руки европейцам, утекает, как вода из дырявой бочки. Кроме того, всем понятно, что творится в Старом Свете.

