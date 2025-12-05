Широкие возможности: НМГ и ANI заключили соглашение о российско-индийском медиасотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Оно направлено на укрепление взаимодействия между СМИ двух стран и обеспечение взаимного доступа к медиаконтенту в России и Индии.

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и Asian News International (ANI) заключили соглашение о медиасотрудничестве. Подписание состоялось в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

Сотрудничество направлено на расширение освещения новостей, укрепление взаимодействия между СМИ и обеспечение взаимного доступа к медиаконтенту в России и Индии. Также оно позволит системно улучшить качество международного новостного обмена и предоставлять аудитории более широкое и объективное освещение актуальных событий в обеих странах.



По словам генерального директора «Национальной Медиа Группы» Светланы Балановой, взаимодействие российского и индийского производителей новостного контента способно усовершенствовать освещение событий, развить возможности обмена опытом в области новых медиа и технологий, а также укрепить взаимопонимание двух народов благодаря качественной журналистике.

«Десятки наших корреспондентов находятся там, где пишется история нашей страны и история всего мира. Для нас крайне важно иметь надежного зарубежного партнера, чтобы довести до аудитории достоверную картину происходящего в современном мире», — отметила Светлана Баланова.



Баланова добавила, что именно культурное взаимодействие помогает налаживать сотрудничество между странами, делая его глубже, лучше и сильнее. НМГ как крупнейший российский частный медиахолдинг подходит к развитию на индийском рынке также системно и целенаправленно, как и к китайскому рынку. Так, например, в Индии, в Джайпуре, завершились съемки реалити-шоу «Тайный миллионер».

В свою очередь, главный редактор и генеральный директор ANI Санджив Пракаш подчеркнул, что сотрудничество Индии и России укрепляет возможности освещения достоверных, современных и всесторонних событий.

«Тесно сотрудничая с НМГ, мы стремимся углублять межкультурное взаимопонимание и усиливать глобальный поток надежной информации», — резюмировал Санджив Пракаш.

