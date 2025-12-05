НМГ и TV9 Network объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Взаимодействие двух медиахолдингов открывает широкие возможности.

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited) объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества. Подписание соглашения состоялось в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

Взаимодействие медиахолдингов направлено на укрепление партнерства между странами. Стороны договорились о взаимном обмене медиаконтентом, совместном производстве материалов, обучении и стажировках сотрудников, расширению распространения медиапродукции, а также использовании потенциала корреспондентских сетей.



Фото, видео: ИИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По словам генерального директора «Национальной Медиа Группы» Светланы Балановой, сотрудничество между медиахолдингами открывает широкие возможности.

«Уверена, что сотрудничество с TV9 Network даст еще больше возможностей для новых совместных контентных перспектив, инноваций и других медиа-проектов, ускоряя обмен опытом и укрепляя стратегическое партнерство между Россией и Индией на современном медиарынке», — подчеркнула Светлана Баланова.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru



Баланова отметила, что сотрудничество российской и индийской медиакомпаний сделает взаимодействие между странами глубже, лучше и сильнее. Кроме того, по словам Светланы Балановой, НМГ подходит к развитию на индийском рынке так же системно и целенаправленно, как и к китайскому рынку. Так, например, в Индии, в Джайпуре, завершились съемки реалити-шоу «Тайный миллионер».

В свою очередь, исполнительный директор TV9 Network Хемант Шарма выразил уверенность в долгосрочном и перспективном медиасотрудничестве, которое станет новым этапом в дружбе между Индией и Россией.

«TV9 Bharatvarsh — единственный глобальный новостной канал, вещающий на хинди, — поможет донести аудитории точку зрения России на мировые события, (а также. — Прим. ред.)… показать российским зрителям индийскую оценку мировой новостной картины», — уточнил Хемант Шарма.

