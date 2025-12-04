«Делаю то, чего не имею права не сделать»: Путин назвал главный жизненный принцип

Путин: делаю то, чего не имею права не сделать

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России рассказал о том, чем руководствуется.

Президент России Владимир Путин заявил, что в работе придерживается внутреннего принципа принимать только те решения, которые он не имеет права не принять. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.

«Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — ответил Путин.

Российский лидер таким образом ответил на вопрос журналистов о том, жалеет ли он о каких-либо шагах, сделанных в период его руководства страной.

Путин подчеркнул, что старается делать не просто необходимое, а то, что считает обязанностью, независимо от обстоятельств. Он назвал это правилом, которому следует на протяжении многих лет. По его словам, постоянное оглядывание назад и размышления о возможных альтернативных вариантах не имеют смысла, поскольку важно сосредоточиться на текущей работе и дальнейших целях.

Глава государства добавил, что подобная позиция позволяет ему сохранять четкость и последовательность в принятии решений. Он также отметил, что каждое действие должно оцениваться исходя из долгосрочных интересов страны и тех задач, которые стоят перед руководством.

