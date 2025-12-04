Путин согласился с Трампом в вопросе злоупотребления темой климата

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин согласился с мнением президента США Дональдом Трампом касаемо злоупотребления темой изменения климата в политических целях. Об этом он заявил 4 декабря в ходе выступления перед представителями индийских СМИ.

«Здесь он прав абсолютно, согласен», — сказал Путин.

По словам российского лидера, этот вопрос еще требует внимания и добросовестной работы. При этом западное сообщество, по мнению Путина, находится в печальном положении по многим направлениям.

Как отметил глава государства, Запад стал активно спекулировать на волнующих людей вопросах, включая тему изменения климата. Президент России посоветовал «давать деньги» тем, кто намерен вынуждать другие страны решать климатические вопросы посредством новейших технологий.

В свою очередь, Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, при этом продолжает развивать инновационные решения.

