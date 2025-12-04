Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент подчеркнул, что в России есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии.

Президент РФ Владимир Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу India Today.

«У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых „зеленых“ энергетик в мире», — сказал российский лидер.

По словам Путина, энергетика России включает в себя гидроэнергию, атомную энергетику и газовую энергетику, которая является наиболее зеленой среди других углеводородных источников.

Также президент России отметил, что отказ от традиционных источников энергии в пользу солнечной энергии хоть и является положительным шагом, но при этом требует значительных временных и финансовых затрат на внедрение новых технологий.

«Надо все постепенно делать, вкладывать деньги в новые технологии», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия, наверное, единственная страна, способная строить малые АЭС. Потенциал ядерной энергетики страны подтверждается спросом на топливо за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.