Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят

После падения врачи несколько дней боролись за ее жизнь.

Беременная кошка по кличке Милаша, которая в сентябре этого года упала с 29-го этажа в Москве, но благодаря неравнодушным людям осталась жива, родила двоих здоровых котят. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Свидетелем падения кошки стала ветеринарный врач Юлия Кудря, которая сразу поспешила на помощь к Милаше. Животное находилось в критическом состоянии, поэтому врач немедленно доставила кошку в клинику.

Во время осмотра установили, что Милаша получила достаточно серьезные травмы. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи и вскоре смогли отпустить ее домой к хозяевам. Однако через некоторое время владельцы кошки вновь обратились в клинику, и выяснилось, что Милаша беременна. Через месяц на свет появились двое здоровых котят.

