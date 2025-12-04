Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят
После падения врачи несколько дней боролись за ее жизнь.
Беременная кошка по кличке Милаша, которая в сентябре этого года упала с 29-го этажа в Москве, но благодаря неравнодушным людям осталась жива, родила двоих здоровых котят. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Свидетелем падения кошки стала ветеринарный врач Юлия Кудря, которая сразу поспешила на помощь к Милаше. Животное находилось в критическом состоянии, поэтому врач немедленно доставила кошку в клинику.
Во время осмотра установили, что Милаша получила достаточно серьезные травмы. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи и вскоре смогли отпустить ее домой к хозяевам. Однако через некоторое время владельцы кошки вновь обратились в клинику, и выяснилось, что Милаша беременна. Через месяц на свет появились двое здоровых котят.
