Путин назвал ИИ одним из направлений сотрудничества России и Индии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент подчеркнул, что партнерство двух стран охватывает широкий спектр высокотехнологичных сфер.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Индии существует множество перспективных направлений для совместной работы, включая развитие искусственного интеллекта. Об этом рассказал в интервью телеканалу India Today.

«Существует много интересных направлений для сотрудничества, ориентированных в будущее. Возьмем, к примеру, искусственный интеллект», — отметил российский лидер.

По его словам, взаимодействие между странами активно развивается и в других высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, судостроении, авиации и атомной энергетике, что уже подтверждено реализуемыми проектами.

В этот же день Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе, после чего они отправились на неформальную беседу в одном автомобиле. Встреча стала началом обширной программы, включающей церемонии, переговоры и участие в совместных мероприятиях.

Накануне визита Путин также дал интервью индийским журналистам, где подчеркнул, что Москва и Нью-Дели формируют масштабный план взаимодействия в технологической, космической и атомной областях. Президент добавил, что его отношения с Моди основываются не только на официальном сотрудничестве, но и на личном доверии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.