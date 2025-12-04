Путин указал на изменения в расстановке мировых сил
Путин: расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
В этих условиях необходимо обеспечить стабильность между крупнейшими государствами.
В настоящее время расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы и происходят значительные трансформации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
«Появляются новые центры силы, и мировая расстановка сил тоже меняется», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что в настоящий момент мир развивается довольно стремительно, а пространство с глобальной конфигурацией меняется все быстрее. По мнению главы государства, в этих условиях необходимо обеспечить стабильность между крупнейшими государствами, поскольку это создает основу для развития в двусторонних международных отношениях.
Владимир Путин подчеркнул, что работа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в этом вопросе имеет большое значение, потому что она выходит за рамки двусторонних отношений стран.
В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.
Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.
