Моди назвал отношения России и Индии проверенными временем

К посту премьер-министр приложил совместный снимок с Путиным.

Партнерство между Москвой и Нью-Дели имеет долгую историю и приносит большую пользу гражданам обеих стран. Соответствующее заявление премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в соцсети X.

«Дружба России и Индии проверена временем, приносит огромную пользу нашим народам», — написал Моди.

К посту индийский премьер приложил совместный снимок с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что рад приветствовать его в Индии. Российского лидера он назвал своим другом.

Визит Владимира Путина в Индию начался в этот же день и продлится двое суток. Моди лично встретил главу российского государства в аэропорту, после чего они отправились на неформальное общение на одном автомобиле.

В интервью индийским СМИ, опубликованном накануне поездки, Путин сообщил, что у стран сформирован масштабный план совместной работы — от высоких технологий и космоса до сотрудничества в атомной энергетике. Он также отметил свои личные теплые отношения с Моди.

До этого, 3 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что политический диалог между странами развивается динамично, а визит российского лидера позволит дополнительно укрепить дружественные связи. Он подчеркнул, что Москва и Нью-Дели придают встрече большое значение и рассчитывают на ее успешные результаты.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Индию большим партнером России.

