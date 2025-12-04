Главный визит уходящего года: Индия с размахом встретила Путина

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Это десятый визит российского президента, каждый раз встреча с Нарендрой Моди носит дружеский характер.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию. Наш президент не был в этой стране четыре года. И его там очень ждали. У трапа российского лидера лично встречал Нарендра Моди, индийский премьер и давний друг нашего президента. С авиабазы они поехали на неформальный обед вместе на одном автомобиле.

К визиту готовились заранее и с огромным размахом. Местные жители даже совершали ритуалы благословения с песнями и чтением мантр. А художники рисовали портреты Путина из песка. В аэропорту в честь российского президента устроили яркие национальные танцы. О том, как жила страна в преддверии одного из самых главных визитов уходящего года, знает специальный корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он заранее приехал в индийскую столицу и уже проникся местным колоритом.

Авиабаза Палам, старейшая в Дели, ее построили еще в 1930-е годы прошлого века британцы, потом гражданскую часть переместили в аэропорт Ганди, а вот военная инфраструктура существует здесь до сих пор. Ожидание вообще не утомительное. В ожидании прилета Владимира Путина индийские танцовщицы решили отрепетировать национальный танец.

— Вы будете встречать Путина национальными танцами?

— Да, я буду танцевать индийские танцы, но не все стили, только классический, — ответила индийская артистка.

Самолеты здесь садятся и взлетают один за другим. Именно на авиабазе Палам находится терминал, где встречают первых лиц государств. На летном поле уже горят зеленые огни.

Эта искренность лидеров выливается в народное творчество. Секретарь старейшей партии в стране, «Индийского национального конгресса», Далбир Сингх давно открыл в себе талант художника, его стихия — портреты.

«Вот Петр Великий, Хрущев, Путин, Ганди, еще один Путин, в другом образе. Путин — один из моих самых любимых лидеров. Таких отношений нет больше ни у кого в мире», — подчеркнул он.

Почти 80 лет назад над Красным фортом был поднят национальный флаг как символ независимости от колониальных притязаний британцев. С тех пор Нью-Дели проводит самостоятельную политику, без оглядки на санкции Запада.

Поэтому показатели торговли все время растут. Из России в Индию идет нефть и уголь, удобрения, из Индии к нам — фарма, химия, продукты питания. В столице Индии открывается новый филиал банка ВТБ, расчеты в национальных валютах, в этом заинтересован бизнес. Но и туристам скоро будет легче.

«Мы этим занимаемся, в основном это развитие платежей по QR-коду, там, где невозможно использовать карту МИР. Мы недавно решили эту проблему по Вьетнаму, где у нас тоже есть банк. Работаем в Китае, в Индии», — сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Сейчас товарооборот между нашими странами почти 70 млрд, задача — чтобы к 2030 году товарооборот достиг 100 млрд долларов. Федеральные министры там же объясняют, как это сделать.

«Мы действительно сейчас занимаемся реализацией задачи, поставленной президентом, об увеличении импорта из Индии. Чем проще расчеты, еще раз повторюсь, тем будет больше и товарооборот, и инвестиции, и поездки туристические между нашими странами», — добавил министр финансов России Антон Силуанов.

«Бизнес решил все вопросы, во многом как раз за счет развития отношений с третьими странами и за счет как раз дальнейшего развития торговли. Но, еще раз подчеркну, что нам нужно, конечно, устранять дисбаланс торговли», — заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Об этом говорят и на российско-индийском форуме импортеров в выставочном центре Бхарат-Мандапам. Язык общения чаще всего русский, большинство здесь либо хотят вести бизнес с Россией, либо уже ведут.

«Мы производим одежду и множество видов тканей, которые можно использовать для всего: для платьев, для модных изделий, для всего. Качество очень высокое», — сообщил председатель компании — производителя тканей и одежды Субхаш Давар.

Индия — страна уникальная, где традиции и суперхайтек бок о бок, потому что здесь уважают традиции: ни за что не прогонят с улиц священных животных — коров, да и антилоп тоже, при этом производят по лицензии наши «сушки» и Т-90. Премьер Моди известен любовью к традиционным индийским костюмам, а не к европейской деловой классике.

— Вот это вот очень похоже на то, что носит Нарендра Моди. Это шерсть?

— Да, овечья.

— Это называется nero jacket.

— Ну что, мне кажется, мне идет. Удобно.

Сегодня в президентской программе неформальный обед с Нарендрой Моди, а уже завтра лидеров России и Индии ждет насыщенная программа.

