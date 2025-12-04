Что там в Кремле? Зачем Умеров и компания опять летят в Майами

Фото, видео: Reuters/Clodagh Kilcoyne; 5-tv.ru

В Киеве уже прямо призывают готовиться к поражению.

Прошедшая встреча Владимира Путина и спецпосланника США спровоцировала настоящую панику среди украинской верхушки. Рустем Умеров срочно летит в США на очередную встречу со Стивом Уиткоффом. Что будут обсуждать — неизвестно. Но, видимо, представители Киева опасаются вновь оказаться вне дипломатического процесса из-за своей недоговороспособности.

При этом положение Украины все хуже, в Киеве уже прямо призывают готовиться к поражению. А европейские покровители, похоже, оказывать помощь больше не в состоянии. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Умеров и компания опять летят в Майами — в третий раз за четыре дня. И маршрут налетан, и место знаковое. Где-то неподалеку — вилла Зеленского за 35 миллионов.

Нового мирного плана, который срочно обещал киевский босс, у его делегации нет. Но есть поручение — узнать конкретику встречи в Кремле. Если, конечно, американцы захотят раскрыть детали тем, кого за стол переговоров, вообще-то, не приглашали, ибо бесполезно. Два раунда в том же Майами кончились ничем — из-за несговорчивости украинцев. Хотя обстоятельства давят.

«Обращу внимание, что Покровск (российское название — Красноармейск. — Прим. ред.) уже фактически сдан, а Мирноград (российское название — Димитров. — Прим. ред.) — в полном кольце окружения. Российские войска приближаются к Запорожью и давно уже вошли в Константиновку. У нас до сих пор дыры в противовоздушной обороне. Ситуация продолжает ухудшаться. Но (главком ВСУ. — Прим. ред.) Сырский до сих пор занимает свою должность. Генштаб не реформируется. Аудит войск фактически не проведен. А Совет нацбезопасности возглавляет фигурант коррупционных расследований!» — возмущается депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

О резком ухудшении ситуации, к которому привела несговорчивость Зеленского, внезапно заговорил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Во время прогулки с собакой по Киеву — начал рассуждать на запрещенные темы.

«К декабрю 2026 года мы потеряем гораздо больше территорий и людей, но, в принципе, на столе будут лежать те же самые предложения в переговорном процессе о мире, что и сейчас. У нас достаточно ресурсов, чтобы вести войну, но недостаточно, чтобы изменить ее траекторию», — признал Кулеба.

С учетом давних связей с США, которые есть у отставного дипломата, возможно, американцы таким образом начали «прогрев» сознания украинцев: поражение лучше принять уже сейчас. Дальше будет хуже. Довольно четкое послание Киеву без ожидания очередных пустопорожних консультаций с его делегатами.

Так что, по сути, Умеров и компания могли бы остаться дома. Или отправиться в Брюссель, опять просить денег. Правда, и там их выдают все менее охотно. Кредит Киеву финансировать нечем, а что будет, если украсть российские активы, — предупредили еврочиновников в нашем МИД.

«Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно. Кстати, и такая реакция будет как с нашей стороны, так, конечно, она не останется, эта ситуация, без реакции и мирового сообщества. Потому что, еще раз повторю, никто в Европейском союзе даже не скрывает, что легальных оснований для таких акций нет», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И Россия уже готовит пакет ответных мер, если Брюссель все же рискнет пойти на кражу, сообщила дипломат. Но разумных голосов в Евросоюзе все больше. Глава венгерского МИД объяснил, почему погрязшие в коррупции евроструктуры так охотно финансировали Киев.

«Потому что в Киеве происходит то же самое, что и в Брюсселе. А в Брюсселе — то же самое, что и в Киеве. Действует огромная коррупционная система. Бывший еврокомиссар по юстиции комиссии фон дер Ляйен Дидье Рейндерс, который вел процедуру против венгров по статье 7, обвиняется в отмывании денег, и у него прошел обыск. Заместитель председателя комиссии Юнкера, верховный представитель по иностранным делам Федерика Могерини находится под следствием. Бывший генсекретарь по иностранным делам комиссии все той же фон дер Ляйен — тоже. Вот почему брюссельские чиновники не выступают против киевской коррупции», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Но именно по этой причине Европа все менее охотно ищет и дает деньги Киеву. Есть риск попасть в поле зрения антикоррупционных структур. Кроме Венгрии и Словакии, от участия в программе закупок оружия для Украины отказались Италия и, внезапно, Польша. По оценкам газеты Politico, таких будет все больше.

