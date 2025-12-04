Мизулина: ВСУ хотели нанести удар во время концерта SHAMAN в Белгороде

Боевики хотели ударить по площадке в момент исполнения Гимна России.

Вооруженные силы Украины намеревались совершить теракт, планируя ракетный удар по Дворцу культуры «Энергомаш» в Белгороде. В этом учреждении должен был выступить Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Информация об этом была обнародована Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета, в ее Telegram-канале.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», — написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета сообщил о ракетной угрозе, поскольку ВСУ планировали нанести удар по площадке во время исполнения гимна России. Мизулина также упомянула, что оба концерта были полностью распроданы.

SHAMAN выпустил видеообращение, где от имени всей команды принес извинения за доставленные неудобства. Он также сообщил, что деньги за билеты будут возвращены.

«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов. От всей нашей команды приношу извинения за неудобства по независимым от нас причинам», — написал исполнитель хита «Я русский».

Дронов также подчеркнул, что безопасность людей превыше всего.

