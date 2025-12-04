Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авторы уверены, что это поможет по-другому взглянуть на персонажа.

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил в социальной сети Х, что роль Волан-де-Морта в новом сериале о «Гарри Поттере» может достаться женщине. По информации некоторых источников, на роль темного мага уже есть конкретная кандидатура — темнокожая квир* актриса Синтия Эриво. Она якобы уже ведет переговоры.

Рихтман отметил, что создатели проекта рассматривают не только мужчин, но и женщин на ключевую роль темного мага. По его словам, «вполне возможно, что мы увидим Волан-де-Морта женского пола в сериале о Гарри Поттере!».

Портал Gazette указал, что появление «леди Волан-де-Морта» откроет авторам возможность по-новому взглянуть на персонажа, а также дистанцироваться от образа, который долгие годы ассоциируется с игрой актера Рэйфа Файнса. В материале подчеркивается, что такой выбор позволил бы новому проекту HBO «не быть просто пересказом знакомых историй, а предложить сюжету оригинальное направление».

Вместе с тем слухи о возможном участии актера Киллиана Мерфи, который якобы мог заменить Файнса в роли антагониста, сам актер опроверг. Он заявил, что ничего не знает о переговорах и отметил, что «будет очень сложно воплотить образ после Рэйфа Файнса», назвав его «абсолютной легендой».

Создатели сериала уже подтвердили каст основных персонажей: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону, Аластер Стаут — Рона. Роль Дамблдора доверена Джону Литгоу, профессора Макгонагалл — Джанет Мактир, а Снейпа — Паапе Эссьеду. Хагрида воплотит Ник Фрост, а Филча — Пол Уайтхаус.

Съемки первого сезона стартовали 15 июля и продлятся до середины 2026 года, премьера запланирована на 2027-й. Режиссером выступает Марк Майлод, а сама Джоан Роулинг участвует в проекте как продюсер. Всего HBO планирует снять семь сезонов — по числу книг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России