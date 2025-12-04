«Отношения очень развитые»: Песков назвал Индию большим партнером России

Фото: © РИА Новости/ Виталий Аньков

Видение будущего у двух государств во многом сходится.

Индия является большим партнером России, отношения между Москвой и Нью-Дели многогранные и развитые. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Индия действительно наш большой партнер. Отношения мало того что исторические, с глубокими корнями, но и в современном мире отношения очень развитые, многогранные», — отметил Песков в интервью Зарубину, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что у России и Индии видение будущего во многом сходится. По словам Пескова, страны сотрудничают в самых чувствительных областях, а также обмениваются технологиями друг с другом.

В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле.

