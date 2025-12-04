В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ
Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Мать и сын, предъявлявшие самодельные документы несуществующего государства, получили реальные сроки.
Жители Сочи Юлия и Ярослав Рыбины, считавшие себя гражданами СССР и отрицавшие существование Российской Федерации, осуждены за участие в запрещенной организации*. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Оглашен приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ», — говорится в сообщении.
Все началось с остановки ГИБДД автомобиля с самодельным номерным знаком СССР 20 июня 2025 года. При проверке водитель и пассажир предъявили паспорта, водительские права и техпаспорт, оформленные как документы несуществующего государства, заявив, что не признают Конституцию и законы РФ.
УФСБ установило, что Юлия Рыбина не только состояла в запрещенной организации, но и агитировала других вступать в движение за восстановление СССР, обещая освобождение от налогов и штрафов.
В суде оба признали вину, но отказались от показаний.
Суд назначил наказание: 5 лет колонии общего режима для матери и 3 года для сына, с запретом на участие в деятельности общественных организаций в течение 3 лет после освобождения. Приговор еще не вступил в силу.
* — организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.