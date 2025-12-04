Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Визит президента РФ продлится два дня.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4 декабря на одном автомобиле направились на неформальную встречу в Нью-Дели.

После приземления российского борта в индийской столице Путин сел в белый внедорожник Моди, и обсуждение ключевых тем визита началось прямо в дороге. Поездка стала неформальным стартом переговоров, которые продолжатся официальными мероприятиями на следующий день.

Согласно опубликованной программе, 5 декабря Путин примет участие в церемонии с президентом Индии Драупади Мурму и Моди, а затем посетит мемориал Махатмы Ганди. После этого состоятся переговоры российской и индийской делегаций в узком и расширенном составах.

Также лидеры двух государств выступят на российско-индийском бизнес-форуме и дадут старт вещанию телеканала RT Индия. В их присутствии пройдет церемония обмена десятью документами межправительственного и межведомственного уровня, которые должны закрепить планы сотрудничества.

В интервью индийским журналистам, которое президент дал накануне визита, он отметил, что Москва и Нью-Дели формируют масштабную долгосрочную программу взаимодействия в технологической сфере, космосе и атомной энергетике. Путин подчеркнул, что его отношения с Моди выходят за рамки деловых и носят личный характер.

