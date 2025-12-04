Министры обороны РФ и Индии возложили цветы к мемориалу в Нью-Дели

Фото, видео: 5-tv.ru

Андрей Белоусов и Раджеш Кумар Сингх отдали дань уважения погибшим в войне в Пакистане.

Министр обороны России Андрей Белоусов и его индийский коллега Раджеш Кумар Сингх возложили цветы к мемориалу в Нью-Дели в память о погибших в войне с Пакистаном. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее, в этот же день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

Особым событием станет обмен десятью межправительственными документами и подписание свыше 15 коммерческих соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ и Индия наращивают сотрудничество в промышленности, энергетике и торговле.

