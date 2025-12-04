Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка

Фото: www.globallookpress.com/ Pogiba Alexandra

Подозрения на мужчину упали после проведения ДНК-теста.

В штате Оклахома расследуется чудовищный случай сексуального насилия над несовершеннолетней, который прокуроры называют одним из самых тяжелых за последние годы. Девочка в 11 лет родила ребенка дома, без какого-либо наблюдения врачей, а ДНК-тесты показали: отцом новорожденного является ее отчим. Об этом пишет Mirror.

Следствие установило, что девочка не посещала врача более года — весь период беременности прошел без медицинской помощи. Это, по словам помощника окружного прокурора Джанет Хатсон, указывает на длительное и сознательное сокрытие преступления взрослыми, которые должны были защищать ребенка.

Дастин Уокер был арестован и обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней. После получения результатов ДНК прокуратура уточнила обвинения, заявив, что преступления происходили в течение нескольких месяцев — с января по август.

Мать девочки, 33-летняя Шери Уокер, также взята под стражу. Ее обвиняют в содействии сексуальному насилию и пренебрежении обязанностями по защите ребенка. Пара первоначально утверждала, что не знала о беременности, однако следователи называют эти заявления попыткой скрыть происходящее.

