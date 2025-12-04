Мужчина пытался провезти голубей через границу в носках

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ТАСС

Попытка иностранца провезти живых голубей через границу в Латвию самым необычным способом закончилась задержанием в Псковской области. Об этом 4 декабря сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

По данным ведомства, при досмотре фуры на посту МАПП Убылинка инспекторы обнаружили в кабине пять живых голубей, спрятанных в чемодане. Каждую птицу мужчина предварительно поместил в носок, чтобы обездвижить и замаскировать от контроля.

Таможенники возбудили в отношении нарушителя два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение ограничений на их ввоз на территорию ЕАЭС. Мужчину оштрафовали.

Голубей в Латвию не пропустили: необходимых ветеринарных документов у перевозчика не было, поэтому птиц оставили на российской территории.

