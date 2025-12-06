Менее агрессивны: наличие собаки улучшает ментальное здоровье подростков

Фото: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У владельцев домашних питомцев слюна отличается по составу.

Наличие собаки в доме положительно сказывается на ментальном здоровье подростков. Исследователи обнаружили, что подростки, у которых есть собаки, реже имеют социальные проблемы, а также менее склонны к агрессивному и противоправному поведению. Ученые предполагают, что такой эффект может быть связан с обменом микробами между человеком и животным. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу в Японии, руководивший исследованием, отметил, что общение с собаками не только снижает уровень стресса, но и стимулирует выработку гормона привязанности — окситоцина.

Кикусуи и его коллеги проанализировали данные 343 психически и физически здоровых подростков. Ученые обнаружили, что у тех, у кого в 13 лет была собака, к 14 годам наблюдалось значительно меньше проблем, связанных с социальной изоляцией, агрессивным поведением и правонарушениями.

Исследователи проанализировали микробы в слюне подростков. Оказалось, что у владельцев собак содержалось больше 12 видов бактерий, включая Streptococcus и Prevotella.

Для проверки теории команда пересадила микробы из слюны подростков мышам, у которых не было собственных микробов. Подопытные животные, получившие микробы от подростков с собаками, чаще обнюхивали незнакомых сородичей. Они также проявляли «эмпатическую обеспокоенность» — подходили к запертым в клетке мышам.

Исследователи предположили, что микробиота частично отвечает за улучшение социального поведения подростков, которые живут с собаками.

Профессор Стефан Ребер из Ульмского университета, не участвовавший в работе, согласился, что «было доказано лишь то, что у подростков, у которых есть собаки, микробиом слюны отличается».

Кикусуи подчеркнул, что результаты не означают, что домашний питомец нужен каждому. Поддержание разнообразного микробиома другими способами потенциально также может улучшить показатели психического здоровья. Кроме того, «собаки с множеством поведенческих проблем могут вызывать стресс у своих хозяев».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.