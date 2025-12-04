«Человеку очень плохо»: Долина обратилась к зрителям со слезами на глазах

Фото: Андреев Константин/ТАСС

Певица с трудом переживает нападки в свой адрес из соцсетей.

Народная артистка России, певица Лариса Долина с трудом переживает негатив общественности в свою сторону, возникший на фоне скандала со своей квартирой. Об этом написало издание URA.RU, исходя из обращения звезды к зрителям во время концерта.

Долина выступила с эмоциональной речью перед зрителями на мероприятии в Петропавловске-Камчатском. Слова исполнительницы косвенно дали понять, что травля в сторону артистки не прошла мимо. На самом деле Долина тяжело переживает происходящее.

«Безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это», — отметила певица.

При этом Долина заявила, что ее выступление было «совершенно чудесно» принято залом.

«Когда человеку очень плохо, он не должен быть один. Вы сегодня были моими гостями. Спасибо вам за эту волшебную встречу», — сказала знаменитость, стараясь сдержать слезы.

Накануне пользователи сети начали активно публиковать видеоролики под песню «Погода в доме». В них они якобы «отказывали» певице в услугах и требовали от нее возвращения денег за «неудачные покупки» в шутку.

Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин охарактеризовал происходящее как «оголтелую травлю», указав про еще длящийся судебный процесс по делу. Он отмечал, что артистка тяжело воспринимает обвинения и насмешки в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что после «дела Долиной» в России могут ужесточить проверки для продавцов недвижимости.

