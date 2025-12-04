«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вера помогла актрисе справиться с чередой испытаний, выпавших на ее долю в 2002 году.

Заслуженная артистка РФ Марина Яковлева призналась, что вернулась к церкви после череды тяжелых событий, начавшихся в 2002 году. По ее словам, именно духовная опора помогла пережить серьезную аварию, болезнь близких и «тяжелый след», который тянулся за ней.

«В 2002 году я снялась в какой-то картине… Ну чернуха просто. И как это все погналось за мной», — рассказала Яковлева на шоу «Сорян, это подкаст».

Вскоре после съемок актриса попала в серьезное ДТП во Владикавказе. В ее автомобиль на большой скорости врезалась другая машина, и актриса получила сложный перелом тазовых костей. В то же время заболели ее мать и сын, и эти совпадения она воспринимала как знак: все «негативное» будто начало преследовать ее и дома. Именно тогда, по словам Яковлевой, она всерьез обратилась к церкви — впервые за долгие годы.

Актриса уточнила, что посещала храм и раньше, но после аварии «воцерковилась по-настоящему». Она призналась, что семь лет не причащалась, а когда наконец решилась — почувствовала облегчение, а в храме ей даже подарили большую просфору. По словам Яковлевой, после обращения к вере болезни дома ушли, и жизнь постепенно пришла в норму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.