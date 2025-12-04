«РФ примет меры»: Захарова о строительстве в Дании завода для Украины

Захарова: Россия ответит на строительство ракетного завода для Украины в Дании

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Alf Jönsson; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российская сторона продолжит твердо и жестко отставить свои законные интересы.

Россия предпримет меры для купирования потенциальных угроз национальной безопасности в ответ на планы Дании построить завод по производству ракетного топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законы и интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности», — подчеркнула дипломат.

Захарова также напомнила, что Дания была одной из первых стран, которая предоставила свою территорию для создания компонентов вооружений для их последующего боевого применения против мирных городов России.

«Эта авантюра подтверждает такой абсолютно враждебный милитаристский курс Копенгагена, саботирующего вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», — говорит Захарова.

Дипломат отметила, что, по оценкам датских же экспертов, работа над запуском указанного производства идет с «лихорадочной поспешностью» в обход базовых требований промышленной, пожарной, экологической безопасности.

Ранее в понедельник, 1 декабря, стало известно, что в Дании началось строительство завода по производству твердого ракетного топлива для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова назвала попытки Европы украсть активы России круговой порукой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.