«Интервью мечты»: индийская журналистка о беседе с Путиным

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Разговор продлился 100 минут.

Корреспондент индийского телеканала India Today Гита Мохан, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, поделилась, что это было «интервью мечты». Об этом Мохан рассказала в беседе с вице-президентом телеканала Калли Пури.

«Это интервью мечты, потому что он дал интервью без каких-либо оговорок и ограничений», — призналась Мохан.

По словам вице-президента India Today, она была очень удивлена российским лидером. Пури отметила, что его очень интересуют вопросы, связанные с окружающей средой, хотя она считала иначе. Кроме того, Путин показался ей очень спокойным.

Изначально на интервью был заложен всего час, однако, поскольку Владимир Путин «наслаждался разговором и был очарователен», беседа продлилась 100 минут.

«И даже после он был очень открыт для неформальной беседы с нами», — сказала Пури.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нью-Дели ждут прибытия Владимира Путина. Самолет российского лидера ожидается в 16 часов по московскому времени.

