В нескольких регионах России зафиксирована вспышка «гонконгского гриппа»
Врачи рекомендуют обращаться за помощью при первых же симптомах.
Сразу несколько регионов России накрыла волна респираторных инфекций. Самая сложная ситуация — на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.
По данным Роспотребнадзора, у большинства заболевших выявлен штамм, известный, как «гонконгский грипп». Его основные симптомы — высокая температура, сильная слабость, сухой кашель. Но главная опасность — в осложнениях.
«Он представляет опасность для маленьких детей, для беременных женщин, и пожилых категорий пациентов, у которых может вызывать пневмонию и воспаление легких. Так называемая гриппозная пневмония. Инфекция при кашле и чихании и активном разговоре попадает от человека к человеку», — отмечает Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.
Пик эпидемии ожидается в январе-феврале следующего года. Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют поставить прививку. На данный момент вакцинацию прошли 78 миллионов россиян.
