Гарик Сукачёв выступит в Москве 6 декабря с оркестром и детским хором

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Знаменитые хиты прозвучат по-новому.

Грандиозное шоу от одного из главных рок-н-рольщиков страны ждет жителей Москвы уже в эту субботу. Вместе с Гариком Сукачёвым на столичную сцену выйдет симфонический оркестр и детский хор. Знаменитые хиты прозвучат по-новому, партитуры к ним писали специально для выступления. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, каких сюрпризов ждать от бригадира русского рока.

Неизменно бунтарь, узнаваемый и по походке, и по фирменному надрыву. Неисправимый романтик и мастер баллад о любви. Музыканта, режиссера Гарика Сукачёва большинство уважительно зовут Иваныч: и группа, и техники, и поклонники. Еще бы. Такое шоу!

С открытым ртом смотреть на пролетающие снежинки, с высокой трибуны пытаться посчитать всех, стоящих на сцене. Бесполезно.

«Каждое выступление Гарика Сукачёва — это тоже, по сути, выступление с оркестром. На сцене всегда порядка 20 человек. Но эти концерты особенные, играет оркестр Сукачёва, играет симфонический оркестр, поет детский хор. Мало того что выглядит масштабно, звучит так же монументально, до мурашек», — отмечает корреспондент Максим Облендер.

Это не первое сотрудничество и с оркестром, и с хором, но событие это редкое. Каждому концерту предшествует череда репетиций.

Арфа, скрипки, индийский ситар. Одни партитуры создавались исключительно под эти концерты. Другие несколько лет снова ждали своего часа.

«Я их даже вспомнил просто. Говорю, ой, у нас где-то партитуры. Давайте-ка мы их найдем для большого симфонического. И мы их нашли», — рассказывает Гарик Сукачёв.

Новинки, которые только войдут в альбом Гарика Сукачёва. Выход намечен на февраль. Песни времен «Бригады С», «Неприкасаемых».

Участники хора признаются, что этот опыт дорогого стоит. Хоть и музыка непривычная.

«Они, знаете, как быстро вырастают? Сколько ж мы лет-то вместе именно с этим хором. Мне очень приятно», — отметил Гарик Сукачёв.

Увидеть фирменный прыжок Сукачёва с гитарой. Купить на память стильную кепку-восьмиклинку, по пути домой еще долго напевать себе под нос. И ждать следующей встречи. 6 декабря на сцене столичной LIVE Арены Гарик Сукачёв повторит концерт с оркестром и детским хором. Есть планы и на 2026-й.

«Я надеюсь, что в следующем году мы все-таки сыграем. Я сам такие концерты очень люблю, когда „дорого-богато“, да?» — с иронией заявил Сукачев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.