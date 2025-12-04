Портреты на улицах: в Нью-Дели ждут прибытия Владимира Путина
В Нью-Дели ждут прибытия Владимира Путина
Фото, видео: Reuters/Adnan Abidi; 5-tv.ru
Самолет российского лидера ожидается в 16 часов по московскому времени.
Нью-Дели уже с размахом готов встречать президента РФ Владимира Путина. На улицах развесили российские флаги и портреты российского лидера с приветственными словами на обоих языках. Местные художники создают портреты нашего президента из песка.
Ожидается, что уже менее, чем через три часа президент прибудет в Индию — впервые за четыре года. Его визит начнется с неформальной встречи с премьером страны и давним другом Нарендрой Моди.
Кроме того, Владимир Путин выступит на пленарном заседании в рамках российско-индийского форума.
