Орешкин: РФ кратно увеличит закупки товаров и услуг у Индии

Москва и Нью-Дели развивают стратегическое сотрудничество в экономике.

Россия намерена кратно увеличить закупки товаров и услуг у Индии. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях Российско-индийского бизнес-форума в преддверии визита главы государства Владимира Путина в Нью-Дели.

Делегация РФ и представители бизнес-сообщества прибыли в индийскую столицу и находятся здесь с конкретной целью, которая отвечает стратегическому выбору развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира, отметил Орешкин.

«Мы приехали за индийскими товарами и услугами, хотим кратно нарастить их закупки. Это не какая-то сиюминутная история», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудничество с Индией в туристической сфере создает мощный поток средств в российскую экономику. Об этом заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию 4–5 декабря 2025 года. В преддверии визита он обсудил с индийскими журналистами широкий круг вопросов: от украинского кризиса и переговоров с США до отношений с Нью-Дели и глобальной повесткой.

