МЧС эвакуируют жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов

Предварительно, в здании на Нижегородской улице превышена концентрация средства для дезинсекции.

В Москве житель многоквартирного дома на Нижегородской улице отравился неизвестным веществом, об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В доме на Нижегородской улице, предварительно, выявлено превышение предельно допустимой концентрации отравы против тараканов. В помещениях проводилась дезинсекция. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб в защитных костюмах, в здании идет эвакуация. Состояние мужчины неизвестно, сейчас работники МЧС устанавливают, пострадал ли еще кто-то.

Причина превышения концентрации отравляющего вещества неизвестна.

Ранее в Орске в Оренбургской области четверо взрослых и двое детей отравились газом.

Из жилого дома на Вокзальном шоссе госпитализировали женщину с двумя детьми, а затем доставили еще трех человек. Сообщалось, что причиной отравления стала утечка газа из-за неисправного газового оборудования.

Ранее в ноябре в Дагестане ребенок отравился угарным газом, находясь в ванной комнате жилого дома и погиб. Трагедия произошла в Кизилюртовском районе.

